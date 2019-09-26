Крупнейший столичный застройщик назвал среднюю стоимость "квадрата"

Средняя стоимость "квадрата" в жилых комплексах ЧАО "ХК "Киевгорстрой" в долларовом выражении составляет 800 долл. Об этом рассказала директор Департамента продаж и маркетинга ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова, сообщает УНН.

"В "Киевгорстрое" самый большой выбор квартир и коммерческой недвижимости. Мы проектируем наши новостройки с учетом различного финансового положения людей, предлагаем рассрочку платежей на весь период строительства, а также наши банки-партнеры ввели несколько различных ипотечных программ кредитования. Сегодня самую маленькую квартиру-студию можно купить за 365 040 грн (14 601 долл.)", - рассказала Маркова.

В новостройках "Киевгорстроя" стоимость квадратного метра колеблется от 399 долл. в введенном в эксплуатацию доме в с. Тарасовка Киево-Святошинского района в 1 472 долл. в ЖК "Manhattan city", средняя стоимость "квадрата" в жилых комплексах компании - 800 долл.

Во всех домах, которые возводит компания, запроектированы квартиры на любые возможности: от недорогих студий до просторных двухуровневых квартир.

Напомним, ранее аналитики назвали среднюю стоимость "квадрата" в Киеве. В новостройках столицы в сентябре она составляет 914 долларов.