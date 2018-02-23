Крупный мировой газовый трейдер зарегистрировался в Украине

Международная энергокомпания Axpo Trading с главным офисом в Швейцарии открыла свое представительство в Украине. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра юридических лиц Украина.

Акспо Украина зарегистрирована в Киеве 20 февраля. Учредителями выступают швейцарская Axpo Trading и люксембургская Axpo International. Уставной капитал украинской дочерней компании составляет 28,9 млн грн. Директором назначен Глеб Тимофиюк. Основная специализация - торговля природным газом, передает Лигабизнесинформ.

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По данным Консалтинговой группы А-95, Axpo Trading - один из крупнейших поставщиков природного газа в Украину. Эта компания начала поставки в 2014 г. Первым покупателем ее ресурса была НАК Нафтогаз Украины, купившая около 33 млн кубов ресурса.

В 2015 году круг украинских покупателей ресурса Axpo Trading расширился до 5 компаний, а суммарный объем сделок вырос до 360 млн куб. м. В 2016 году объем поставок в Украину превысил 1 млрд куб. м, а в 2017 году Axpo Trading стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Украину с объемом 1,7 млрд куб. м. С Axpo Trading работают более 10 украинских импортеров.

В 2017 году свои представительства в Украине открыли международные трейдеры Trafigura, MET Holding, AOT Energy, DufEnergy. Вскоре после открытия офисов эти компании начали прямые поставки газа в Украину.