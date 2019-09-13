Крупный польский ритейлер запустит в Украине интернет-магазин

Крупный польский ритейлер LPP Group, управляющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, заявил о планах запустить во второй половине 2019- го в Украине интернет-магазин, говорится в обнародованном финансовом отчете компании за II финансовый квартал. В прошлом году группа открыла у нас ряд новых магазинов в торгово-развлекательных комплексах. Теперь решили работать с украинцами через интернет.

Не исключено, что к такому расширению в Украине польскую компанию простимулировали и данные по количеству покупок среди наших граждан за первое полугодие 2019-го, ведь по этому показателю наша страна вошла в ТОП- 5 стран Восточной Европы. В LPP приводят такие данные:

Польша - в первом квартале 2019-го продали товаров на $509 млн.

Россия - $183 млн.

Чехия - $51 млн.

Украина - $50 млн.

Румыния - $41 млн.

Всего же в 2019-м LPP планирует расширить количество торговых площадей на 14%, увеличив их общий размер до 1,25 млн "квадратов". На свое развитие в этом году компания выделит 9 млн злотых. ($228 млн).

Ранее стало известно, что испанская торговая сеть Zara из группы Inditex Group тоже запускает в Украине свой онлайн-магазин. Как и в случае с LPP, сейчас в нашей стране товар под этим брендом можно приобрести только в офлайн-магазинах. Правда, точная дата запуска виртуальной площадки пока неизвестна.