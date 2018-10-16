Крым: Аксенов предложил сирийскому премьеру создать совместную авиакомпанию

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил премьер-министру Сирии Имаду Хамису создать совместную авиакомпанию для возобновления сообщения между Симферополем и Дамаском.

«Второй вопрос, который требует решения — возобновление авиационного сообщения между Симферополем и Дамаском​​​. Возможно, инструментом для решения этого вопроса станет создание совместной авиакомпании»,— цитирует господина Аксенова «РИА Новости». Глава Крыма допустил, что такая авиакомпания может создаваться с привлечением частного капитала.

Сейчас регулярного авиасообщения между Крымом и Сирией нет. В Москву из Сирии летают Syrian Airlines и Cham Wings.

Делегация Крыма во главе с Сергеем Аксеновым прилетела в Сирию с двухдневным официальным. В ходе переговоров планируется подписать соглашения об экономическом и научно-техническом сотрудничестве. Также будет обсуждаться создание специальной судоходной компании для поставок российского зерна в Сирию.