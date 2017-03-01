Крым на Сочинском форуме: «камни с неба» вместо инвестиций

Российский инвестиционный форум стартовал в Сочи 27 февраля и продлился два дня. Эта площадка предназначена для развития бизнес-отношений между регионами России, без зарубежных инвестиций. По словам подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова, только в первый день форума представители полуострова подписали четыре соглашения на сумму около 11 миллиардов рублей. Аксенов уверяет, что сейчас в Крыму реализуют 140 инвестиционных проектов на общую сумму около 144 миллиардов рублей.

Глава Крымского экспертного центра Алексей Стародубов объясняет, что на деле означает заявленный российским главой Крыма инвестиционный успех:

— Это не значит, что Сергей Аксенов поехал на инвестиционный форум и привез оттуда в мешке 11 миллиардов рублей. В Сочи подписали соглашения о намерениях инвестировать, под которыми пока нет конкретного экономического базиса. Крым остается зоной, отрезанной от международных инвестиций. Некоторые российские компании, не ориентированные на мировые рынки, действительно могут вложить деньги в отдельные проекты на полуострове, но только если на них надавят власти. Западные компании теоретически могут работать в Крыму через посредников, но как только эта информация просочится, у них будут большие проблемы. Такое положение дел российские власти полуострова называют «хорошим инвестиционным климатом».

Бывший депутат Государственной думы Российской Федерации — Дмитрий Гудков: «У нас три года назад, до Крыма 70 миллиардов долларов были внешние инвестиции, которые в страну (Россию —​ прим. ред.) поступали, в прошлом году было 1,7, то есть больше чем в 35 раз сокращение, и за последний год еще на 3% сократились инвестиции. Когда инвестиции сокращаются — это значит, не строятся предприятия, не создаются рабочие места, не платятся налоги и так далее. Когда на инвестиционных форумах Владимир Путин рассказывает о том, почему были приняты решения о введении войск на территорию Украины, это говорит о том, что инвестор напуган, инвестор не придет сюда. Даже если санкции отменить, это не приведет к росту инвестиций, потому что в наших (российских —​ прим. ред.) судах невозможно защитить никакую собственность».

Доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Сергей Костяев отмечает, что из-за санкций и оттока капитала у российских властей не хватает денег даже на поддержку важных крымских предприятий:

— Действительно, прежние иностранные инвестиции в экономику России невозможны, за одним исключением: российские бизнесмены могут возвращать на родину свои же, выведенные за рубеж деньги. О Крыме и говорить нечего: по моим наблюдениям, российские власти зачастую даже не пытаются помочь местным компаниям и предприятиям, которые попали под санкционный удар. Например, «Севастопольский морской торговый порт» фактически разорился, и в правительстве это никого не волнует. Аннексированный Крым и так остается дотационным регионом, продолжая высасывать из России деньги. Такое положение дел изменится, только если Владимир Путин договорится о снятии санкций с Дональдом Трампом, но это с каждым днем все менее вероятно.

Александр Голубов