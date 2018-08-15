Крым окончательно остался без Visa и MasterCard

Несмотря на то, что крымским оккупантам удавалось обходить санкции, Visa и MasterCard больше не будут обслуживаться на аннексированном полуострове. Взамен крымчанам предложили платежную систему "Мир".

Новость передает "Пресса Украины".

По данным российских СМИ, "Генбанк", что в аннексирована Крыму, заблокировал все карты Visa и MasterCard. В том числе и те, срок действия которых не истек. Так, крымчане и люди, которые переехали на остров после аннексии, от вчера, 14 августа, не пользуются картами международных платежных систем.

Взамен клиентам банка предложили получить новые карты платежной системы "Мир" оператора "Национальная система платежных карт" (НСПК). Последний принадлежит Центробанку РФ.

Напомним, "Генбанк" был последней кредитной организацией, обслуживающей карты Visa и MasterCard на аннексированном полуострове. Против "Генбанка" действуют санкции ЕС и США. К слову, Visa и MasterCard заявили о прекращении работы в Крыму в декабре 2015 года. Именно из-за санкций.

Тем не менее до сих пор банки Крыма обслуживали карты Visa и MasterCard благодаря их запасу, который был выпущен до санкций. Также работе способствовала созданная в России НСПК. Таким образом карты банков, попавших под санкции, обслуживались беспрепятственно.

Как сообщалось ранее, немецкие компании уличили в подпольной деятельности на территории Крыма.