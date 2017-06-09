Крымчанам для получения украинской пенсии нужно платить взносы в ПФУ, - Гройсман

Жителям оккупированного Крыма для получения пенсии в Украине необходимо платить взносы в Пенсионный фонд. Об этом сегодня в ходе встречи с региональными СМИ сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

Он пояснил, что речь идет не о том, где работает человек, а о том, платит ли он положенные отчисления из заработной платы.

"Речь идет о страховом стаже людей, которые работали и работают в Украине и платили взносы в Пенсионный фонд Украины, поэтому, где бы человек ни работал, если он будет платить взносы в Пенсионный фонд Украины - нет никаких вопросов, чтобы претендовать на пенсию", - сказал он.

Напомним, Международный валютный фонд и Всемирный банк выразили свою поддержку правительственному законопроекту о реформировании пенсионной системы, который был разработан Министерством социальной политики Украины по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана.