"Крымский титан" использует накопитель, часть которого находится на Херсонщине - украинские власти

Завод "Крымский титан" продолжает использовать кислотный накопитель, половина которого расположена на территории Херсонской области, сообщает пресс-служба Херсонской областной госадминистрации.

В пресс-службе напомнили, что завод, который переименован в "Титановые инвестиции", расположен на территории аннексированного Крыма и подчиняется местному руководству. Территория Херсонской области, где были взяты пробы

Сообщается, что межведомственная рабочая группа по определению экологической ситуации в Херсонской области взяла пробы из кислотного накопителя, а также из озера, расположенного неподалеку, для проведения анализов на количество содержания опасных химических элементов.

"По словам местных жителей двух районов Херсонщины, раньше, до оккупации, объемы химических выбросов из предприятия контролировались и не превышали нормы, за последние же годы ситуация изменилась и люди вынуждены испытывать на себе и собственном здоровье нарушения соблюдения технических норм сброса химических отходов с "Титановых инвестиций", - говорится в сообщении.

Председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев сообщил, что в настоящее время есть разные версии возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с выбросами в атмосферу химических веществ.

"Либо это действительно из-за определенных химических реакций на кислотном накопителе из-за засушливой погоды и отсутствия осадков, или это из-за того, что на Крымском полуострове закончились запасы пресной воды для нормального функционирования "Титановых инвестиций", и из-за использования подсоленных грунтовых вод возникают опасные химические реакции в используемом сырье и отходах", - говорится в сообщении.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий 6 сентября призвал международные организации направить в аннексированный Крым миссию, которая должна дать оценку выбросам в Армянске.

Накануне российские власти Крыма заявляли, что необходимости введения режима чрезвычайной ситуации на территории Армянска нет.

Жители Армянска продолжают жаловаться на ухудшение самочувствия, едкий запах в воздухе, першение в горле, особенно в вечернее время после выбросов, которые произошли в ночь с 23 на 24 августа.

4 сентября российские власти Крыма объявили, что концентрация вредных веществ в воздухе на севере полуострова превысила допустимую норму. После этого началась эвакуация детей из Армянска в санатории Крыма. Крымчан предупреждают о кислотных дождях после химических выбросов.

Власти Крыма заявили, что причиной выбросов вредного вещества на севере полуострова являются испарения содержимого кислотонакопителя, используемого "Крымским титаном".

Завод "Крымский титан" начал работу еще в 1971 году, а в начале 2000-х перешел под контроль компании Groop DF Дмитрия Фирташа. Главным направлением предприятия является производство диоксида титана - вещества, которое применяется в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях.