"Крымский титан" не прекратил работу, несмотря на обещания оккупантов

Завод "Крымский титан" в Армянске, где случились выбросы опасных для здоровья человека веществ, не остановлен, он продолжает работать

Об этом заявил глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев в эфире "112 Украина", передает "ДС".

"Завод не закрыт, он работает. Мы вчера были там с министерской комиссией, просматривали кислотонакопитель, который, как указывали, что он якобы является причиной. В результате, на 99 % мы уверены, что это все таки выбросы от работы действующего предприятия "Титан", а не от кислотного накопителя, который от "Титана" находится в 43 километрах и восточнее," - заявил он.

Кроме того, он уточнил, что выбросы не прекращаются. "Люди, которые оттуда выезжают на КППВ рассказывают и в целом, - то там ситуация действительно серьезная, выбросы не останавливаются, продолжаются, ночью особенно это хорошо прослеживается. В людей у домах быстро окисляются металлические предметы, ржавеют. Люди плохо себя чувствуют, - рвота, тошнота. Симптомы от кислотного отравления," - отметил он.

На данный момент ведется круглосуточный мониториг воздуха, ведется контроль за превышением содержания кислот в атмосфере.