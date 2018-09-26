"Крымский титан" незаконно получал воду из подконтрольной части Украины

В Херсонской области в 15 метрах от линии разграничения обнаружили скрытый водопровод. Более четырех лет по нему вода поставлялась в оккупированный Крым

Правоохранители обнаружили незаконную поставку воды на предприятие "Крымский титан" из ближайшего к Крыму района Херсонской области. Это обнаружили во время следственных действий по уголовному производству относительно ЧАО "Крымский титан", сообщает прокуратура Автономной Республики Крым.

Сотрудники прокуратуры и Департамента контрразведки СБУ в рамках расследования проверили две скважины в Каланчацком районе Херсонской области, которые по техническим документам изначально предназначались исключительно для добычи подземных вод и их поставки на "Крымский титан".

На одной из скважин, которая находится в 15 м от линии разграничения, обнаружили незаконную врезку, которая по предварительным данным была совершена еще до 2014 года.

"По результатам проведенных обысков было обнаружено, что от одной из скважин проходит скрытый трубопровод через линию разграничения с оккупированной территорией АР Крым в направлении завода ЧАО "Крымский Титан". С помощью труб осуществлялось скрытая и неучтенная подачи воды. Возможная мощность обнаруженной врезки в одной из скважин - 250 кубометров воды в час", - говорится в сообщении прокуратуры АРК.

После обнаружения врезки поставку воды прекратили.

Сейчас прокуратура АР Крым устанавливает круг лиц, которые могут быть причастны к этой поставке воды.

Напомним, в апреле 2014 года Украина перекрыла Северо-Крымский канал, по которому пресная вода из Днепра поставлялась в Крым. А в начале 2017 года на админгранице с Крымом возвели дамбу - стационарную бетонную плотину.

В ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошел выброс в атмосферу неизвестного вредного вещества. Через пару недель оккупационные власти приостановили работу местного "Крымского титана", так как все подозревали, что он был причиной выбросов. Появилось предположение, что это было связано с пересыханием кислотоотстойника предприятия.

Сейчас оккупационные власти думают, как организовать поставку воды на пересохшие пруды-накопители "Крымского титана".