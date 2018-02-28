КСУ признал налогообложение пенсий неконституционным

Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционным налогообложение пенсий. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

"Конституционный суд Украины решил признать не соответствующим Конституции Украины (неконституционным), положение абзаца первого подпункта 164.2.19 пункта 164.2 статьи 164 Налогового кодекса Украины, которым предусмотрено, что в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога включаются суммы пенсий (включая сумму их индексации, начисленную в соответствии с законом) или ежемесячного пожизненного денежного содержания", - говорится в сообщении.

В решении суда отмечается, что в сфере пенсионного обеспечения справедливым должен признаваться такой подход законодателя, при котором обеспечивается пропорциональное соотношение между страховыми взносами и предназначенным размером пенсионных выплат, а застрахованное лицо может беспрепятственно реализовать свое право на пенсию в полном объеме.

"В законодательстве о пенсионном обеспечении в Украине такое соотношение достигается установлением зависимости размера пенсии от продолжительности страхового стажа и размера заработной платы (дохода) застрахованного лица. Именно поэтому введение ее налогообложения, начиная с определенного ее размера, по мнению Конституционного суда Украины, нарушает справедливый подход к установлению пенсии, так как приводит к уменьшению ее фактического размера, который устанавливается с учетом соотношения между длительностью страхового стажа и размером заработной платы (дохода) застрахованного лица", - говорится в сообщении.

Напомним, в КСУ обратились 48 народных депутатов с просьбой рассмотреть на предмет соответствия Конституции положений закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы" и Налогового кодекса Украины в части о налогообложении пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания.

Как сообщал УНИАН, 3 октября 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон о пенсионной реформе, который вводит требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и предусматривает повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с октября.

Также в рамках закона отменено 15-процентное налогообложение пенсий для 500 тыс. работающих пенсионеров. Закон вступил в силу 11 октября 2017 года.