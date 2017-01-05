Кубив уверяет, что ограничение расчетов наличными не затронет интересы украинцев

Решение Национального банка Украины о снижении предельной суммы наличных расчетов с участием физических лиц до 50 тыс. грн не затронет интересы простых людей, при этом оздоровит экономику и финансовую систему Украины.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает пресс-служба министерства.

"Решение не затронет интересы простых людей, потому что более 90% ежедневных расходов украинцев сегодня меньше 50 000 грн. При этом нам удастся оздоровить экономику и финансовую систему Украины, что позволит избежать банковских шоков в будущем. Влияние такого решения на детенизацию также трудно переоценить", - сказал он.

По предварительным подсчетам Минэкономразвития, решение Национального банка Украины о снижении предельной суммы наличных расчетов с участием физических лиц до 50 тыс. грн в течение одного дня ожидаемо положительно повлияет на процесс детенизации экономики.

В МЭРТ ожидают, что детенизация будет происходить вследствие уменьшения возможностей легализации доходов населения (сомнительных или незаконных), в частности, путем операций по приобретению и продаже ценностей, недвижимости, услуг высокой стоимости.

Кроме того, такое ограничение будет способствовать существенному уменьшению наличных денег в обращении в пределах объемов, которые превышают текущие потребности потребителя.

В министерстве отмечают, что после введения ограничения ориентировочно возможно уменьшение уровня теневой экономики, рассчитанного по монетарному методу, на начальном этапе в пределах около 4 процентных пунктов, что при прочих равных условиях снизит интегральный показатель теневой экономики примерно на 2 процентных пункта.

По подсчетам Минэкономразвития, в первом полугодии 2016 года уровень теневой экономики составлял 38% от официального ВВП, что на 4 процентных пункта меньше по сравнению с показателем соответствующего периода 2015 года.