Кулеба: протягом літа міжнародне авіасполучення не поновиться

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що міжнародне авіасполучення, яке скасували з березня через епідемію коронавірусу в Україні, не будуть відновлювати протягом літа.

Про це він заявив в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

За словами Кулеби, Україна поки що приймає лише чартерні рейси, які продовжують повертати українських громадян додому.

"Я думаю, що ми дуже обережно влітку спробуємо розпочати повернення внутрішнього авіасполучення. З міжнародним буде складніше: рішеня залежить не лише від нас. В декількох країнах Європи, які є туристичними напрямками, зараз самі ламають голову над тим, як це все врегулювати... Але скажу одразу: протягом літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде", - заявив міністр.

За словами Кулеби, МЗС сподівається на відновлення авіасполучень з іншими країнами вже з початку осені, однак якщо станеться друга хвиля коронавірусу, заборону можуть продовжити.

Нагадаємо, карантин в Україні ввели з 12 березня, та продовжили до 22 травня. Вже з 11 травня Україна розпочне перший етап виходу з карантину. Зокрема уряд дозволив поновити роботу зон відпочину, салонів краси, літніх майданчиків кафе та роботу закладів громадського харчування "на виніс". Також запрацювали сервіси побутової техніки, стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси тощо.

Однак будь-які регулярні пасажирські перевезення все ще залишаються під забороною в Україні, Офіс президента повідомляв, що столичне метро запрацює вже з червня. За матеріалами Телеканал "1+1"

