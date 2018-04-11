Кулеба рассказал о дипломатической борьбе по Nord Stream 2

Именно от позиции Германии зависит судьба российского газопровода в обход Украины Nord Stream 2.

Об этом в эфире "5 канала" заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Европейская комиссия, как известно, скептически настроена относительно этого проекта. В принципе, в Европе уже сформировались четкие лагеря - и сторонники "Северного потока", и его оппоненты, коалиции построены. Сейчас идет дипломатическая борьба относительно этого проекта, и очень важно, что Президент имел возможность лично переговорить с госпожой Меркель по этому поводу, сверить часы, и донести нашу линию, нашу аргументацию", - сказал он.

Кулеба добавил: "Это критически важно, потому что все понимают, что от позиции Германии зависит судьба этого проекта. А госпожа Меркель - известный критик Владимира Путина и поведения России, поэтому здесь трудно его подозревать в каких-то российских симпатиях, но её поддержка "Северного потока-2" требует постоянного с ней диалога, и очень важно, что она его не избегает". Читайте также: Нафтогаз прокомментировал заявление Меркель о Nord Stream 2

Напомним: ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Северный поток-2" - это политическая взятка Германии за лояльность к России.