Курченко экспортировал из РФ металлопродукции Л/ДНР на $71 млн

Общий оборот компании Сергея Курченко с марта 2017 года составил $222,6 млн

ООО Компания Газ-Альянс (Нижний Новгород), подконтрольная беглому украинскому предпринимателю Сергею Курченко, в июне-августе экспортировала из России чугун и другую металлопродукцию на общую сумму $70,6 млн, произведенную на металлургических предприятиях, которые в феврале-марте этого года были захвачены боевиками на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Об это свидетельствуют данные таможенных деклараций, которые есть в расположении LIGA.net.

В конце июня ООО Компания Газ-Альянс начала экспорт готовой продукции произведенной, в частности на Енакиевском металлургическом заводе, который входит в группу Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Изначально эта продукция вывозится из оккупированных территорий в Россию южно-осетинской компанией ЗАО Внешторгсервис, в управлении которой находятся захваченные боевиками предприятия в Донбассе. После чего продукция переоформляется на Компанию Газ-Альянс, которая непосредственно осуществляет экспортные операции.

В таможенных декларациях, которые есть у LIGA.net, не указаны пункт поставки товара, а также страны назначения и покупатели.

Компания Газ-Альянс экспортирует горячекатаные и кованые прутки, а также нелегированный чугун. С июня по сентябрь на экспорт было поставлено около 121 тыс. тонн чугуна на сумму $34,9 млн, а также около 86,8 тыс. тонн прутков на сумму $35,7 млн.

Также Газ-Альянс продолжает поставлять на экспорт в третьи страны вывезенный из Донбасса антрацит. С марта этого года объем таких поставок составил 142 тыс. тонн на $10 млн.

По всем экспортно-импортным операциям Газ-Альянс работает в связке с ЗАО Внешторгсервис. Общий оборот этих компаний с начала их деятельности (с середины марта 2017 года) составил $222,6 млн, с учетом поставок руды на металлургические заводы в ОРДЛО.

Единственным владельцем Газ-Альянса является малоизвестный Владимир Лыков. Он же владеет московским ООО Петра Ойл, созданным в 2014 году.

Эта структура в 2016 году выкупила (через киевский офис ДП Союз реализаторов) у государственного Укрэксимбанка право требования долга в размере 236 млн грн у структур Сергея Курченко - ВЕТЭК Медиа Инвест и Илонит ТВ.

Долг образовался в 2013 году после получения структурами Курченко кредита в $160 млн на покупку медиагруппы UMH у экс-главы Администрации президента Бориса Ложкина. После выкупа права требования долга структуры Курченко - Петра Ойл с одной стороны и ВЕТЭК Медиа Инвест и Илонит ТВ с другой - заключили мировое соглашение. Таким образом, Курченко через Петра Ойл избавился от крупного долга перед госбанком.

Подробнее о схемах, игроках, торговле Киева и Москвы с ОРДЛО читайте в спецпроекте "Денежный град. Экономика оккупированного Донбасса."