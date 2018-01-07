Курченко продал Онищенко и Фуксу замороженные активы Януковича - Al-Jazeera

Трое украинских олигархов провели куплю-продажу части незаконных активов на 1,5 миллиарда долларов, которые принадлежали окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом говорится в расследовании катарского телеканала Al-Jazeera, который замечает, что истощенная войной страна пытается вернуть в свою казну похищенные предыдущим правительством деньги.

В распоряжении телеканала оказалась неподписанная копия соглашения, в котором покупателями активов окружения Януковича выступают Александр Онищенко - газовый олигарх и один из самых разыскиваемых людей в Украине, а также магнат в сфере недвижимости Павел Фукс, который заработал свое состояние в Москве.

Другие документы указывают на то, что продавцом был Сергей Курченко - украинский олигарх-беглец, который сейчас находится в Москве и известен также как "семейный финансист" Януковича. В контракте, который есть в распоряжении Al-Jazeera, указывается, что Онищенко и Фукс выплатят 30 миллионов долларов в форме наличных и частного самолета за компанию Quickpace Limited, зарегистрированную на Кипре.

Эта компания удерживает бонды и наличные на 160 миллионов долларов, которые были заморожены судом Украины из-за подозрения, что эти активы были получены преступным путем.

В Украине и за ее пределами запрещено торговать замороженными активвами.

"Вся идея в том, чтобы заморозить актитиви, которые были получены преступным путем. А торговля такими активами - это все равно, что торговать крадеными вещами, которые отобрала полиция. Вы словно кладате свои деньги в машину, которая убегает с места преступления", - сказал бывший директор подразделения по международной коррупции Британского национального агентства вопросам уголовных преступлений Джон Бентон.

Онищенко и Фукс надеялись получить 130 миллионов долларов, убедив судью в Украине разморозить активы. В пункте 4 контракта с Курченко указано, что покупатели будут сотрудничать в "действиях, нацеленных на снятие ареста со счетов" компании Quickpace Limited.

Председатель САП Назар Холодницкий отказал Al-Jazeera в комментарии, отметив, что расследование продолжается и любые комментарии и предположения на данном этапе не возможны. В свою очередь, Онищенко сказал телеканалу, что нет ничего плохого в покупке замороженных активов.

"Можно купить дешево, а затем попробовать решить проблему, чтобы заработать", - сказал он Al-Jazeera.

Он также подтвердил роль Фукса и Курченко в соглашении, но заверил, что его так и не подписали.

Впрочем, юрист с Кипра и НАБУ подтвердили, что продажа Quickpace состоялась. И компания перешла в собственность одной из фирм Фукса. Катарский канал отследил записи о перечислении 2 миллионов долларов по соглашению со счета в Barclays Bank на счет в другом российском банке в Латвии Norvic Banka. Сейчас Quickpace принадлежит зарегистрированной на Кипре Evermore Property Holdings Limited, которая в свою очередь входит в Dorchester International Incorporated. Последняя же принадлежит Фуксу.

Сообщалось, что НАБУ и САП намерены закрыть дело о спецконфискации $ 1,5 млрд Януковича в январе. В течение двух недель председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный должен предоставить НАБУ необходимые документы по этому делу.

Ранее сообщалось, что со счетов Януковича и окружения уже конфисковано $ 1,7 млрд. В Генпрокуратуре считают, что убытки, причиненные режимом Януковича государству, достигают $ 40 млрд.

Напомним, что "Ощадбанк" считает безосновательными обвинения в "незаконном списании" средств в пользу государства в процессе спецконфискации средств Виктора Януковича и просит госорганы разобраться в ситуации, от которой страдает репутация банка.