Kurier: Газопровод разобщает мир и Европу

"Россия и США противостоят друг другу в вопросе запланированного строительства газопровода для Европы - Евросоюзу также грозит раскол", - пишут Ирмгард Кишко и Херманн Зилайч-Парцер на страницах австрийского издания Kurier.

Взрыв на территории газового хаба в австрийском Баумгартене напоминает о том, "насколько уязвимым является газоснабжение в Европе", заявил в своей недавней речи в конгрессе сенатор США Крис Мерфи. "Почему США беспокоятся об энергетической безопасности Европы?" - задаются вопросом авторы публикации.

"Потому что они хотят ослабить влияние России в Восточной Европе, особенно на Украине. Это резонирует с логикой холодной войны: обе стороны обвиняют друг друга в дестабилизации региона. США из-за того, что они поставляют оружие на Украину. Русские из-за того, что восток страны продолжает находиться в состоянии войны", - считают журналисты.

"К тому же некоторые из восточноевропейских стран на 75% и более зависят от поставок российского газа. Американцы хотят выбить из рук России этот фактор власти", - отмечается в статье.

США хотят воспрепятствовать строительству газопровода "Северный поток-2", благодаря которому Россия будет поставлять в ЕС еще больше газа. С помощью этого проекта, а также с помощью проходящего через Турцию газопровода "Турецкий поток" Россия сможет и дальше снабжать газом своих европейских клиентов и полностью пойти в обход Украины, говорится далее.

"Это обернется потерей транзитных доходов в размере около 2 млрд долларов в год. Этому США хотят воспрепятствовать", - полагают авторы статьи.

Так, например, газовый коридор "Север-Юг", который должен протянуться от Прибалтики до Адриатического и Черного морей и является своеобразным "защитным валом под покровительством США", должен сделать регион менее зависимым от России.

Бум добычи сланцевого газа в США создал новые правила игры в энергетике. Поставки сжиженного природного газа в Европу США считают альтернативой российскому газу. "Есть один недостаток: американский газ дороже, и его меньше", - отмечают авторы.

По мнению эксперта по России и вопросам энергетики Немецкого общества внешней политики Штефана Майстера, благодаря американской альтернативе со сжиженным газом цены "Газпрома" упали, и российский энергетический концерн "всегда будет занижать" американские цены.

"Это объясняет, почему западноевропейские фирмы вроде OMV (австрийская нефтяная компания. - Прим. ред.) участвуют в проекте "Северный поток-2": они рассчитывают на дешевый газ. Однако США чинят препятствия с помощью санкций. Те, кто участвует в российских газовых проектах, должны опасаться того, что их сотрудничество с США прекратится, передает издание.

"Европа в этом вопросе политически расколота: если сторонники "Северного потока-2", такие как Германия и Австрия, несмотря на все препятствия, проведут газопровод, то решительные противники проекта - Польша или прибалтийские страны - в ответ заблокируют другие важные проекты ЕС", - пишут журналисты в заключение.