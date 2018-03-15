Курс биткойна опустился ниже $8 тысяч

Курс биткойна в четверг опустился ниже $8 тыс. Согласно данным сайта CoinDesk, в 9:09 мск он достиг месячного минимума в $7,69 тыс. Позже курс скорректировался — в 11:53 мск стоимость криптовалюты поднялась до $8,18 тыс.

Падение биткойна связано в первую очередь с объявленным вчера решением Google запретить с июня рекламу всех спекулятивных и рискованных финансовых инструментов, в том числе криптовалют. Кроме того, негативно повлиять на курс биткойна могло опубликованное во вторник заявление главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, в котором она призвала обратить внимание на «темную сторону криптомира». Госпожа Лагард призвала регуляторы по всему миру бороться с потенциальным превращением криптовалют в «новый мощный инструмент для отмывания денег и финансирования терроризма».