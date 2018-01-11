Курс биткоина упал до 13 тыс. долларов

Курс биткоина подешевел до 13 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Днем ранее курс самой популярной в мире криптовалюты достигал отметки в 14 тыс. долларов.

По данным портала CoinMarketCap, к 08:30 биткоин дешевел на 6,64% - до 13 455 долларов.

Капитализация криптовалюты зафиксировалась на отметке 225,9 млрд долларов.

Падение курса произошло после того, как Сеул объявил о намерении полностью запретить торговлю виртуальными валютами.

Как сообщалось, криптовалюта Ripple поднялась на второе место по капитализации после биткоина.