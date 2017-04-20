Кувейт планирует вложить $120 млрд в развитие нефтяной отрасли за пять лет

Министр нефти Кувейта Иссам аль-Мазрук заявил, что страна вложит $120 млрд в развитие нефтяной отрасли за пять лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наши планы не поменялись в соответствии с принятой в 2015 году программой вложить в развитие нефтяной отрасли до 2020 года $120 млрд. Уже 30% от этой суммы мы вложили, в течение трех лет планируем вложить оставшиеся 70%», — сказал министр.

Он также добавил, что все шесть стран Персидского залива заинтересованы в развитии переработки сырой нефти.

Ранее сообщалось, что министр энергетики России Александр Новак провел встречу с министром нефти Кувейта.