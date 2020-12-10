Квитки на потяги з березня дорожчатимуть щомісяця - Укрзалізниця

Тарифи на перевезення пасажирів в поїздах Укрзалізниці з березня наступного року будуть підвищуватися щомісяця.

Укрзалізниця планує з весни щомісяця підвищувати тарифи на пасажирські перевезення. Про це йдеться у фінансовому плані компанії на 2021 рік, який у четвер, 10 грудня, оприлюднило агентство Iнтерфакс-Україна.

"У 2021 році передбачена індексація тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні з 1 березня на 2% щомісяця. Додаткові доходи складуть 557,9 млн грн", - зазначено в документі.

Доходи від пасажирських перевезень прогнозуються в розмірі 7,7 млрд грн, що на 43,6% вище від плану-2020 і майже удвічі більше від очікуваного результату поточного року.

Згідно з документом, в 2021 році Укрзалізниця планує отримати 3,5 млрд грн чистого прибутку в порівнянні з плановим показником в 0,07 млн ​​грн в 2020 році при скороченні виручки на 3,2% - до 86,5 млрд грн.

Так, у фінплані зазначено, що EBITDA Укрзалізниці в 2021 році в порівнянні з планом 2020 року має зрости на 5,4% - до 19,1 млрд грн, а капітальні інвестиції більш ніж в 2,1 рази - до 27,2 млрд грн.

На капітальне будівництво в наступному році планується направити 7,2 млрд грн, на купівлю/виготовлення основних засобів - 8,4 млрд грн, на модернізацію основних засобів - 5,7 млрд грн і на капремонт - 5,1 млрд грн.

Згідно з проектом фінансового плану Укрзалізниці, доходи від вантажних перевезень скоротяться на 5,2% в порівнянні з планом на 2020 рік і збільшаться на 11,8% в порівнянні з прогнозом на 2020 рік - до 72 млрд грн.

Раніше в компанії повідомили, що змінюють колір пасажирських вагонів. Також у вагонах встановлюють камери, змінюють перила і облаштовують полички для мобільних телефонів і USB-розетки.

Всеукраинские вести

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