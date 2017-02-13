Лагард: Переговоры МВФ с Украиной идут в правильном направлении

Международный валютный фонд доволен ходом переговоров с украинской стороной об очередном транше. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в интервью Reuters.

"Я уверена, что переговоры идут в правильном направлении, и ряд ключевых вопросов уже урегулирован", - отметила Лагард, но при этом воздержалась от оценки сроков завершения переговоров.

В то же время она отметила, что МВФ осталось урегулировать несколько вопросов с властями Украины.

"Нашей команде осталось утрясти несколько моментов с украинскими властями", - сказала она, но отказалась вдаваться в подробности.

Как сообщал MIGnews.com.uа, глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что Международный валютный фонд может предоставить Украине очередной транш финансовой помощи в размере 1 миллиарда долларов в конце февраля - начале марта.

Согласно прогнозам Гонтаревой, деньги на украинские счета могут поступить уже в конце февраля - в начале марта 2017 года. По ее словам, точная дата будет утверждена после заседания Совета директоров МВФ.

Международный валютный фонд также потребовал от Украины с 1 апреля 2017 года отменить механизм оплаты коммунальных услуг в рассрочку, так как такая процедура лишь увеличивает задолженность перед "Нафтогазом"