Латвийский регулятор оштрафовал "дочку" Приватбанка на EUR1 млн

Наказал за нарушение законодательства по противодействию отмыванию денег

Финансовый регулятор Латвии FCMC оштрафовал латвийскую "дочку" Приватбанка - AS Privatbank на €1,02 млн, сообщает пресс-служба регулятора. Наказали финучреждение за нарушение законодательства по противодействию отмыванию денег. Регулятор нашел во время проверки банка ряд нарушений, которые, как утверждается, свидетельствуют о серьезных недостатках в системе контроля AS PrivatBank за транзакциями клиентов.

В частности, в FCMC выяснили, что в некоторых случаях AS Privatbank недостаточно проверял происхождение средств на счетах клиентов и не прекращал вовремя с ними работать. Это уже не первый штраф для латвийской "дочки" Приватбанка за такие нарушения.

Напомним, ранее UBR.ua писал, что в 2016-м латвийское подразделение AS Privatbank заплатило €2 млн штрафа за обслуживание операций со средствами, связанными с "молдавской схемой", через которую с 2011 по 2014 годы из России вывели не менее $22 млрд.

Также в декабре 2017-го стало известно, что Приватбанк нанял одну из ведущих украинских компаний, являющуюся партнером Rothschild в Украине, для поиска покупателей на принадлежащие ему 46,5% акций в латвийском AS Privatbank.