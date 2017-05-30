Лешек Бальцерович: Режим ускорения для Украины

В вопросе проведения реформ в Украине нет проблем c пониманием того, что нужно делать. И компетентных людей в стране достаточно. Осталось лишь одно: сделать

В Украине наметился экономический рост, но он недостаточный для успеха, о котором мечтают граждане страны. Изменить ситуацию можно путем ускорения ключевых реформ: приватизации, демонополизации, дерегуляции, пенсионной реформы и того, что уже обещали и о чем много говорили,- земельной реформы. Эти шаги - в интересах как населения Украины, так и политических лидеров. И здесь должен помочь еще один необходимый для движения вперед элемент: серьезное давление со стороны общества, особенно общественных организаций.

У Киева нет интеллектуальной проблемы с внедрением реформ: в стране достаточно компетентных людей, знающих, что нужно делать для экономического роста. Вся команда - президент, премьер-министр, бывший премьер - давно разработали программу действий. Кое-какие изменения даже запущены.

Однако в некоторых случаях они нуждаются в персонализации. Нет реформ без реформаторов. Ведь почему не состоялась приватизация? Не было человека, который смог бы стать ее движущей силой. Место главы Фонда госимущества Игоря Билоуса должен занять тот, кто знает, как действовать. Но с момента его отставки прошел уже месяц. Приватизация, если проводится правильно, минимизирует власть политиков: они больше не могут влиять на менеджмент компаний и теряют инструменты личного обогащения за счет государства.

Требовать важных изменений должно не только общество, но и ключевые политики, включая президента

Следующий важный этап на пути реформ - разделение власти. К счастью, в Украине существуют независимые ее ветви: thinks tanks, медиа, суды, которые сейчас реформируются. Это разделение нужно укрепить.

Таким образом, формула проста: договориться о том, что делать, и начать быстро действовать. А также выявить тех, кто мешает проведению реформ. Картина в Украине сейчас достаточно разнородная: где-то есть те самые реформаторы и происходят какие-то изменения, а где-то - нет. Но процесс должен быть целостным. Яркий тому пример - земельная реформа. Она утверждена в программе правительства, но министр сельского хозяйства (теперь уже, вероятно, бывший) публично выступает против нее. О каких реформах может идти речь в таких условиях?

Требовать важных изменений должно не только общество, но и ключевые политики, включая президента. Они обязаны постоянно спрашивать: почему после обещания провести земельную реформу профильный министр выступает против? Если команда реформаторов не договорится на всех уровнях, то приватизацию будут обсуждать еще долго, так и не проведя ее.Даже частично.

Впрочем, успехи тоже есть. Например, в банковской сфере. Глава Нацбанка Валерия Гонтарева ушла, но оставила хорошую команду. Следующий руководитель НБУ должен быть настолько профессиональным и самостоятельным, чтобы защитить достигнутое. Тем более для него найдется еще масса задач.

Национализация ПриватБанка была неизбежна, но теперь важно, чтобы он не остался государственным. Иначе 50% активов банковской системы сосредоточится в руках государства. А это опасно. Необходим план приватизации банков, в противном случае в их работу рано или поздно вмешается политика. Кредиты по политическим мотивам неизбежно приводят к серьезным кризисам. Недавний пример - Словения, банковская система которой пострадала, не выдержав перекоса в 70% "плохих" кредитов, выданных "кому надо". Это 20% ВВП страны. Опыт многих стран доказывает, что чем больше банков принадлежит государству, тем выше риски для экономики.

Кроме того, следующему главе Нацбанка нужно будет продолжать работу по постепенному снижению инфляции.

Подчеркну еще раз: сейчас в Украине не стоит проблема "мы не знаем, что делать". Рецепты подъема экономики в целом универсальны: всегда существуют аналогичные примеры и схемы действий, на которые не влияют культурные особенности и исторический контекст. Например, если речь идет о высокой инфляции, неважно где - в Китае или России, нужно сокращать темпы роста денежной массы. Если в экономике доминируют госпредприятия, то в любой стране нужно проводить приватизацию. Когда есть чрезмерная регуляция, расцветает коррупция, нет свободного рынка, и экономика становится неэффективной.

Для выхода из положения, в котором оказалась Украина, вполне может пригодиться опыт Израиля. Государство, развивающееся в условиях войны, использовало военный сектор в качестве источника инноваций. К тому же эта страна доказала: фактор войны - не аргумент против проведения реформ. Если существует внешняя угроза, жизненно важно, чтобы экономика укреплялась - ведь именно она является источником финансирования армии. А укрепление возможно лишь с помощью реформ. Быстрых и одновременных. Иначе ничего не получится.

По материалам: НВ

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