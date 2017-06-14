Липецкая фабрика Roshen останется под арестом

В среду, 14 июня, во время заседания Басманного суда города Москвы было принято решение о продлении ареста Липецкой кондитерской фабрики Roshen до 13 сентября текущего года, передает УНИАН со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд продлил арест объектов недвижимости Roshen до 13 сентября", - сказал собеседник агентства.

Как известно, в декабре 2016 года суд наложил арест на 14 объектов недвижимости, в том числе на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. м в рамках уголовного дела о хищении из бюджета Российской Федерации 180 миллиона рублей за счет незаконного возмещения НДС. Стоимость арестованной недвижимости - почти 1,5 миллиарда рублей.

20 января 2017 года украинская кондитерская корпорация Roshen объявила об остановке производственной деятельности своей фабрики в Липецке (Россия) по политико-экономическим причинам. Полная остановка и консервация была запланирована на апрель 2017 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 26 апреля, руководство фабрики Roshen, которая находится в российском Липецке, начало процедуру увольнения сотрудников в связи с ликвидацией предприятия. Из 700 человек штата в один день были уволены 85 сотрудников.