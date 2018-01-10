Литва призывает Канаду помочь Украине (The Globe And Mail, Канада)

Литва призывает Канаду примкнуть к долгосрочному пакету инвестиционной поддержки Украины Литовское правительство вместе с Украиной продвигает программу, получившую название «Европейский план по Украине» и предусматривающую ежегодные инвестиции на сумму около 7,47 миллиарда долларов в течение десяти лет.

Литва до сих пор обеспокоена непрекращающимися попытками России дестабилизировать ситуацию на Украине, и предложенную бывшим литовским премьер-министром Андриусом Кубилиусом (Andrius Kubilius) идею сравнили с планом Маршалла — инициативой, способствовавшей восстановлению Западной Европы после Второй мировой войны.

Ключевая цель состоит в замене стареющей инфраструктуры советского времени на Украине и в существенных инвестициях, наглядно демонстрирующих украинцам, что Запад играет ключевую роль в восстановлении их страны, и помогающих предотвратить приход к власти антиевропейских политиков. Выделение капитала на инвестиционные проекты будет связано с дальнейшими реформами во власти и изменением инвестиционного климата на Украине.

Это предложение остается на стадии становления, до сих пор идет сбор финансирования и определяется состав партнеров.

Делегация литовского правительства, посетившая Вашингтон и Оттаву в конце 2017 года, чтобы доказать необходимость своей инициативы, надеется, что Канада, которая возглавит Большую семерку в 2018 году, сможет сделать Украину приоритетной темой своего председательства. Более 1,3 миллиона канадцев, в том числе министр иностранных дел Кристия Фриленд (Chrystia Freeland) имеют украинские корни. Стоит отметить, что в данный момент Канада тренирует украинских солдат, воюющих против повстанцев, получающих поддержку Москвы.

Как раз первые попытки Украины усилить связи с Западом — заключив соглашение с Европейским союзом — более четырех лет назад разозлило Россию и послужило причиной массовых протестов на Украине. Менее чем через полгода после этого Россия аннексировала Крымский полуостров и начала поддерживать военные действия на востоке Украины, постепенно истощающие ресурсы Киева. Этот конфликт стоил Украине более 10 тысяч жизней, из-за него Донбасс — ключевой регион для украинской промышленности — становится экономическим пустырем.

Пока неясно, в каком объеме Канаду попросят предоставить помощь Украине в форме займов или пожертвований.

В последние десять лет Канада уже выдавала Украине кредиты на сумму в почти ¾ миллиардов долларов, в том числе более 250 миллионов долларов на финансирование спутниковой системы, построенной канадцами. С января 2014 года Канада выделила низкопроцентные кредиты на сумму более 400 миллионов долларов, чтобы помочь Украине стабилизировать экономику и провести реформы.

Канада, Соединенные Штаты и другие потенциальные доноры и международные финансовые институты, от Европейского инвестиционного банка ЕС до Международной финансовой корпорации Всемирного банка и Скандинавского Северного инвестиционного банка, были приглашены на проводимую в начале этого года в Брюсселе конференцию «Инвестируй в Украину», чтобы обсудить этот проект, а также учреждение центрального агентства, которое займется этой инициативой.

В офисе госпожи Фриланд, с которой мы попытались связаться в воскресенье, отказались говорить, присоединится ли Канада к программе финансирования Украины.

Пресс-секретарь офиса госпожи Фриланд сказал, однако, что Канада твердо поддерживает Украину. «Наше правительство однозначно поддерживает Украину. Мы самым решительным образом осуждаем незаконную аннексию Крыма Россией и непрекращающееся насилие на востоке Украины», — сказал Алекс Лоуренс (Alex Lawrence).

Госпожа Фриланд посетила Украину в конце декабря и встретилась там с президентом Петром Порошенко и другими ключевыми официальными лицами.

В Министерстве иностранных дел Канады сказали, что Фриланд часто обсуждает с другими западными союзниками вопрос о том, «как можно совместными усилиями поддержать Украину и обеспечить ее гражданам мирное и процветающее будущее».

Украина пыталась переориентировать свою экономику, отказавшись от торговли с Россией, но некоторые предписания оказались для нее трудновыполнимыми. Так, в недавнем докладе Всемирного банка сообщалось, что Украине требуется отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. В этой стране находится две трети чернозема всего мира, но количество посевных земель гораздо меньше, чем в других европейских странах, потому что у тех, кто использует землю, мало стимулов для инвестиций, им также трудно получить кредит для того, чтобы улучшить свой бизнес.

Украинские законодатели голосовали в прошлом месяце о продлении моратория еще на один год. Те, кто выступал против снятия моратория, утверждают, что иностранные инвесторы начнут скупать украинскую землю, если запрет будет отменен. Украина уже получила кредиты на миллиарды долларов через международные финансовые организации, но эти средства выделялись очень медленно, отчасти потому что необходимые реформы еще должны быть осуществлены, а спонсоры считают, что создание предложенного в «Европейском плане» агентства по управлению проектами будет способствовать также и при управлении существующей помощью.

Майкл Карпентер (Michael Carpenter), бывший сотрудник дипломатической службы Госдепартамента США и советник по внешней политике бывшего вице-президента США Джо Байдена (Joe Biden), написавшего материал для журнала «Внешняя политика» (Foreign Policy), сказал, что Украину раздирает на части коррупция, и выступил в защиту поддержанного Литвой плана инвестиций.

Господин Карпентер заявил, что в ближайшем будущем нереалистично ожидать вступления Украины в НАТО или в ЕС, и, как таковых, стимулов недостаточно для того, чтобы лидеры украинских партий «поддержали трудные реформы и перестали продвигать интересы сторон, финансирующих их предвыборные кампании». Управляемый Западом инвестиционный фонд будет служить механизмом, позволяющим поддержать реформы и обеспечить грамотное управление в ближайшем будущем, утверждает он.

Стивен Чейз