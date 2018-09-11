Лоукостер Ryanair хочет запустить внутренние рейсы в Украине.

Председатель офиса Национального инвестиционного совета Юлия Кузнецова заявила, что крупнейший европейский лоукостер Ryanair хочет запустить внутренние рейсы в Украине, передает Радио НВ.

Выход компании на внутренний рынок страны уже начали обсуждать.

- Обсуждая выход лоукостов на внутренний рынок страны, не нужно забывать о важности уровня аэропортовых сборов, но все компании понимают - чем дешевле билет, тем быстрее авиалинии станут конкурентными, - сказала Кузнецова.

К слову, ирландский лоукостер Ryanair планирует в 2019 году запустить из Польши 17 новых рейсов, семь из которых - в Украину (Киев и Львов).