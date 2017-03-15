Лоукостер Ryanair официально объявил о начале работы в Украине

Ryanair запускает 11 новых авиарейсов из аэропортов Киева и Львова

Европейская авиакомпания-лоукостер Ryanair официально начала работу в Украине. Об этом на пресс-конференции заявил коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайен, передает корреспондент РБК-Украина.

"Украина стала 34 страной в сети Ryanair", - заявил О'Брайен.

Отметим, Ryanair будет осуществлять вылеты из аэропортов Киева и Львова. В частности, из Киева самолеты будут летать в Лондон, Манчестер, Стокгольм и Эйндховен. Из Львова - в Эйндховен, Краков, Будапешт, Лондон, Вроцлав, Берлин и Мемминген.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине появятся авиарейсы из Винницы в Тель-Авив и Варшаву.