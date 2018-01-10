Лоукостер Wizz Air начнет полеты из Львова в Дортмунд на два месяца раньше

Частота рейсов при этом останется на прежнем уровне - они будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Лоукостер Wizz Air начнет полеты из Львова в Дортмунд с 26 марта - на два месяца раньше изначально объявленного срока, сообщает Аvianews.

Продажа билетов уже открыта. Частота рейсов при этом останется на прежнем уровне - они будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Первоначально Wizz Air планировал начать полеты из Львова в Дортмунд с 21 мая.

Это уже третье по счету изменение планов Wizz Air по увеличению присутствия на украинском рынке за последние несколько недель. В декабре 2017 года лоукостер перенес с сентября на май запуск рейсов Львов-Лондон, а также отсрочил на два месяца начало полетов из Киева в Лиссабон, Таллинн и увеличение частоты по ранее открытым маршрутам.

Позже в Wizz Air изменение планов по киевским направлениям объяснили переносом срока поступления третьего самолета на базу в Жуляны из-за коммерчески-обоснованных причин.

Согласно обнародованным планам, в 2018 году Wizz Air откроет рейсы из Киева в Таллинн и Лиссабон, из Львова в Лондон, Дортмунд, Катовице и Гданьск, а также возобновит полеты из Харькова, начав полеты в Дортмунд и Катовице.