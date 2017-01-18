Лоукостер Wizz Air возвращается во Львов

Авиакомпания Wizz Air возобновляет полеты во Львов и расширяет присутствие в Украине

В апреле 2017 года один из крупнейших мировых лоукостеров - авиакомпания Wizz Air возобновит полеты в аэропорт Львов им. Данила Галицкого. Первым направлением Wizz Air после возобновления полетов из Львова стает польский город Вроцлав. Об этом заявил сегодня во время пресс-конференции в Киеве корпоративный директор компании Оуэн Джонс, передает корреспондент ЛІГА.net.

Рейсы начнут выполнять с 13 апреля 2017 дважды в неделю (вторник, суббота). Билеты уже есть в продаже на официальном сайте авиакомпании wizzair.com и старой версии book.wizzair.com. Из Вроцлава можно подобрать доступные билеты для путешествий по Европе от лоукоста Ryanair. Так стоимость билетов в Париж стартует от 17 евро, Милан и Барселона от 25 евро в одну сторону.

Львов-Вроцлав станет пятым направлением Wizz Air из Украину в Польшу. В 2009 году в числе первых был открыт рейс Киев-Катовице, позже - Киев- Гданьск. С 1 ноября Wizz Air запустил рейс Киев-Вроцлав. В 2017 году Wizz Air откроет полеты по маршрутам Киев-Варшава (1 июля), Киев-Копенгаген и Нюрнберг (август 2017).

Напомним, впервые Wizz Air начала полеты во Львов в 2008 году по маршруту Киев-Львов. Позже компания планировала открыть во львовском аэропорту подразделение Визз Эйр Украина с одним самолетом однако в 2014 году после начала экономического кризиса отказалась от этих планов.

В апреле 2015 года Wizz Air закрыла украинское представительство. Тогда перевозчик объяснил этот шаг войной в Донбассе, падением курса гривни и покупательной способности населения. Авиакомпании понадобилось менее двух лет, чтобы восстановить сеть полетов (на момент закрытия украинской дочки авиакомпания летала по 15 направлениям из Украины, сегодня - 16), при этом Wizz Air пока не собирается возобновлять работу украинского представительства, выполняя полеты самолетами Wizz Air Hungary.

Ране в компании заявляли, что решение Wizz Air о закрытии своего украинского подразделения позволило компании получить дополнительную прибыль в 2015 финансовом году (завершился 31 марта) в 14,5 млн евро. В планах перевозчика - увеличить пассажиропоток из Киева до 750 000 человек в 2017 году, что на 64% больше по сравнению с показателями 2016-го.