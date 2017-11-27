Лоукостер Wizz Air запустит новые рейсы из Львова в Польшу и Германию

Венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, с 26 марта 2018 года начнет выполнять полеты из Львова в Гданьск и Катовице (Польша), а с 21 мая в Дортмунд (Германия).

Согласно пресс-релизу авиакомпании, рейс Львов - Гданьск будет выполняться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам.

Рейс Львов - Катовице с 26 марта будет выполняться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, а с 20 июня - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

В авиакомпании уточнили, что билеты можно будет приобрести на сайте компании по цене от 279 гривень в Гданьск и Катовице. Цена билета в Дортмунд составит от 719 гривень.

Как сообщал УНИАН, ранее авиакомпания Wizz Air сообщила о запуске с 19 апреля 2018 года двух новых рейсов из Киева в столицу Португалии Лиссабон и столицу Эстонии Таллинн.

Справка УНИАН. Лоукост-авиакомпания Wizz Air осуществляет рейсы по более чем 550 маршрутам с 28 баз, соединяя 144 направления в 43 странах. Флот авиакомпании состоит из 87 самолетов Airbus A320 и A321. Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером "WIZZ" и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.

В данный момент украинский рынок обслуживают два самолета A320, которые базируются в киевском аэропорту "Жуляны".