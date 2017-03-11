Луценко: дело о закупке бронежилетов для ВСУ по завышенной цене передано в суд

В Соломенский суд направлено дело в отношении бывшего руководителя Департамента госзакупок Минобороны Зражевского, который в 2014 году подписал платежки за бронежилеты и шлемы для ВСУ по завышенной стоимости.

Прокуратурой передано на рассмотрение в Соломенский районный суд Киева дело в отношении экс-директора Департамента государственных закупок Министерства обороны Александра Зражевского о закупке бронежилетов и касок для армии по завышенной цене.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"В Соломенский суд направлено дело в отношении бывшего руководителя Департамента госзакупок Минобороны Зражевского, который в 2014 году подписал платежки за бронежилеты и шлемы для ВСУ по завышенной стоимости", - говорится в сообщении.

Как известно, Зражевский является также фигурантом дела о попытке перечисления 440 млн гривень на счет фиктивной фирмы за поставку дизельного топлива.

После задержание этого чиновника в конце 2014 года Министерство обороны решило распустить департамент госзакупок и создало вместо него департамент материального обеспечения.