Луценко: Дистрибьютор сигарет "Тедис Украина" заплатила рекордный в истории АМКУ штраф в 300 млн грн

Деньги зачислены в государственный бюджет Украины Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что оптовый дистрибьютор сигарет "Тедис Украина" заплатила рекордный в истории Антимонопольного комитета (АМКУ) штраф в размере 300 млн грн. Об этом г-н Луценко написал в среду, 26 апреля, на своей странице в "Фейсбук".

Юрий Луценко: "Сегодня происходят санкционированные судом обыски у руководителей кампании Тедис. Только что фирма оплатила крупнейший штраф в истории Антимонопольного комитета - 300 млн грн перечислены в госбюджет Украины. Также ГПУ получило документы о начале процесса изменения бенефициаров кампании Тедис - граждан РФ. Уголовное производство продолжается".

Одним из собственников ООО "Тедис Украина" является россиянин Кесаев. К нему, решением СНБО, применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу. Несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм- транзитеров с 2015 по 2017 год из Украины было выведено 2,5 млрд гривень.

Ранее БИЗНЕС писал, что счета табачного монополиста "Тедис Украина" арестованы. По словам генпрокурора, на ключевые должности предприятия назначены лица, которые согласовывают свои действия с представителями РФ, занимающимися поставкой оружия боевикам самопровозглашенных ЛДНР.

БИЗНЕС.ua

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