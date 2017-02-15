Луценко: ГПУ в прошлом году вернула государству 10 миллиардов

В прошлом году Генеральная прокуратура через представительство в судах вернула государству 10 млрд гривень.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко на совещании относительно состояния выполнения органами прокуратуры в 2016 году возложенных на них функций и задач, сообщает корреспондент Укринформа.

"Генеральная прокуратура через инструмент представительства в суде вернула государству, в декабре я писал, что около 9 млрд гривенm, но по уточненным цифрам это 10 млрд гривенm", - отметил Луценко.

Он пояснил, что из этих денег на 5 млрд гривень возвращено земли, на 1,5 млрд гривень - недвижимости и 3,4 млрд гривень удалось взыскать собственно средствами.

Генпрокурор подчеркнул, что эти суммы гораздо большие, чем в предыдущие годы, когда взималась 600-700 млн гривень.