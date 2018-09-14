Луценко: В бюджете на следующий год "заморозят" зарплату госслужащим

В проекте государственного бюджета Украины на 2019 предусмотрено "замораживание" заработной платы госслужащим, которые работают в министерствах и ведомствах.

Об этом представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила в эфире одного из телеканалов.

"В 2019 году будет "заморожена" заработная плата госслужащим - это не врачи или медики, это только те, которые работают в министерствах и ведомствах. Чиновникам заработная плата будет заморожена. Будет поднята минимальная заработная плата - соответственно будет поднята зарплата нашим медикам и учителям. То есть всем, кто работает в бюджетной сфере, но не на государственной службе - заработная плата будет поднята", - сообщила Луценко.

Размер заработной платы останется на том же уровне, что и был.