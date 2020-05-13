Ляшко розповів, як в Україні після карантину запускатимуть метро

Рішення про відновлення роботи метрополітену в Україні буде розглядати уряд після 25 травня. На думку головного санітарного лікаря крани Віктора Ляшка, введення спецперепусток для метро, які нині діють у наземному транспорті, можуть мати негайтивні наслідки для епідеміологічної ситуації, бо вони створюють скупчення людей перед турнікетами біля входу.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "UA:Українське радіо".

За словами Ляшка, рішення про ухвалення заборони роботи громадського транспорту на час карантину, є правильним. Але він уточнив, що як лікар він вважає, що поки Україна повністю не подолає пандемію, "краще, щоб все працювало в обмеженому режимі". Але як член команди уряду, за словами Ляшка, він розуміє, що важливо відновлювати й економіку країни.

"Особисто я як головний державний санітарний лікар України не буду підтримувати введення спецперепусток для метро. Досвід інших країн показує, що спецперепустки створюють скупчення людей перед турнікетами біля входу, там скупчення людей може бути гірше, аніж в самому вагоні", - пояснив Ляшко.

Крім того, Віктор Ляшко уточнив, що в трьох українських містах, Києві, Харкові та Дніпрі, метро може відновити свою роботу не одночасно.

"Ми маємо три міста - Київ, Харків і Дніпро, і я не можу гарантувати, що всі вони відкриються в один момент. Ми ухвалимо рішення, що з конкретного числа можна відкривати метро, але це не означає, що всі три відкриємо одночасно", - сказав Ляшко.