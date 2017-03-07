Ляшко заявил, что обратится в суд, если Кабмин не обнародует сегодня условия нового меморандума с МВФ

В новом меморандуме с Международным валютным фондом есть целый ряд "драконовских обязательств", сказал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Правительство должно безотлагательно обнародовать условия нового меморандума с Международным валютным фондом (МВФ), заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко 7 марта журналистам, сообщает корреспондент "ГОРДОН".Политик назвал новый меморандум "котом в мешке" и подчеркнул, что в нем есть целый ряд "драконовских обязательств".

"Такой вопрос не может рассматриваться в тайне от украинцев. Почему люди, граждане не знают о документах, которые подписывает власть? Поэтому мы требуем обнародовать текст меморандума с МВФ", - отметил он.

Ляшко пообещал обратиться в суд, если текст меморандума не будет опубликован: "Если правительство не обнародует безотлагательно, сегодня, этот документ, мы завтра обращаемся в суд, где будем требовать рассекретить меморандум с МВФ. Мы считаем, что это преступление скрывать от украинцев условия, на которых фактически продают нашу родную Украину".

13 февраля глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева утверждала, что Украина подпишет меморандум с МВФ на получение транша в размере $1 млрд в течение нескольких дней. 2 марта она заявила, что Фонд прислал окончательную версию меморандума.

Руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Руден 5 марта сказал, что МВФ на уровне персонала согласовал с украинскими властями меморандум об экономической и финансовой помощи.

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил вчера, что МВФ может принять решение о предоставлении Украине следующего транша кредита уже "в начале двадцатых чисел марта".