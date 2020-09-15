Мінімальна пенсія зросте у 2021 році на 165 гривень

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте у 2021 році на 9,3% - з 1769 до 1934 грн. При цьому інфляція запланована на рівні 7,3%.

Про це йдеться в проєкті держбюджету, оприлюдненому на сайті Верховної ради.

Згідно з документом, перше підвищення заплановано на 1 липня, коли мінімальна пенсія зросте на 4,8% до 1854 грн, друге - 1 грудня, коли вона підніметься на 4,3% до 1934 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів затвердив проєкт закону про держбюджет на 2021 рік з плановою інфляцією 7,3%. При цьому мінімальна зарплата зросте на 30%.

Нагадаємо, відповідно до державного бюджету України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте у 2020 році на 8% - з 1638 грн до 1769 грн.

За станом на 1 липня 2020 року, середній розмір виплати для 11,242 млн пенсіонерів становив 3 393,54 гривні.

Таким чином, з початку 2020 середній розмір пенсій зріс на 310,56 гривні або на 10,1% (на 1 січня 2020 року середній розмір пенсій становив 3082,98 грн).