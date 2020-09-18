Міністр фінансів Марченко назвав бюджет-2021 бюджетом можливостей

Міністр фінансів Сергій Марченко представив у Верховній Раді проєкт державного бюджету на 2021 рік.

За його словами, проєкт бюджету-2021 є збалансованим і реалістичним.

"Країна потребує рестарту. Документ збалансований та дійсно є реальним до виконання. Тому цей документ можна назвати бюджетом можливостей для подальшого розвитку. Можливостей для підтримки громадян після удару пандемії", - наголосив міністр.

За його словами, серед пріоритетів у проєкті держбюджету - заходи для проходження коронакризи, відновлення економіки: захист громадян, підтримка ділової активності та сприяння трансформації економіки.

"Бюджет 2021 року базується на програмі діяльності Кабміну та стратегічних цілях, визначених президентом. Ґрунтується на макроекономічному прогнозі, який уряд ухвалив у липні цього року. Цей прогноз передбачає зростання реального ВВП на 4,6% після очікуваного падіння у цьому році на 4,8%", - нагадав Марченко.

Також, за його словами, разом із проєктом бюджету-2021 подано середньострокові показники до 2023 року з граничними видатками та цілями для кожного з міністерств.

Зазначимо, що це була лише презентація бюджету-2021 у парламенті. Тепер його має розглянути профільний комітет зі всіма правками, що надійдуть від депутатів. Після цього Верховна Рада поставить проєкт бюджету-2021 на голосування.

14 вересня Кабмін затвердив проєкт держбюджету на 2021 рік, підготовлений Мінфіном, і передав його на розгляд Верховній Раді.

Доходи держбюджету-2021 передбачені на рівні 1,071 трлн грн, а видатки - 1,35 трлн грн. Граничний дефіцит складає 270,4 млрд грн або 6% ВВП.

Основні макропоказники проєкту бюджету: зростання реального ВВП на 4,6%, інфляція на рівні 7,3%, курс близько 29 грн/$, середньомісячна зарплата - 13,6 тис. грн і рівень безробіття - 9,2%.

Також підвищення мінімальної зарплати з 1 січня до 6 тис. грн, а з 1 липня - 6,5 тис. грн. На це в бюджеті закладено 41,4 млрд грн.

На компенсацію процентних ставок за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%" передбачено 2 млрд грн.

На портфельні гарантії в 2021 році передбачається 10 млрд грн.

Проєкт держбюджету-2021 також передбачає надходження 6 млрд грн від приватизації та 43,2 млрд грн від МВФ й інших міжнародних партнерів.

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