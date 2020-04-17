Міністр інфраструктури дав прогноз, коли запрацює громадський транспорт

За реалістичного сценарію відновлення роботи транспорту почнеться в червн - липні. Обмеження на перевезення будуть знімати поступово, разом зі спадом захворюваності, а в травні ще буде пік епідемії.

Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій. О6н вказав, що обмеження на роботу громадського транспорту знімуть, коли почнуть скасовувати карантин, і цього не станеться до червня. Коли хвиля захворюваності піде на зниження, тоді можна відновлювати роботу громадського транспорту, при цьому певні обмеження все одно залишаться, наприклад масковий режим.

Нагадаємо, станом на 9 ранку 17 квітня в Україні зафіксовано 4662 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби, із них 125 летальних. Одужало 246 громадян.

Національна академія наук проаналізувала розвиток епідемії коронавірусу в Україні та склала можливі її сценарії на період 20 квітня-30 травня. Пік епідемії має припасти на 2-5 травня.

У разі недотримання жорстких карантинних заходів в Україні може початися масове зараження коронавірусною інфекцією, заявили у МОЗ.

UA.NEWS