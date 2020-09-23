Міністри отримуватимуть обмежені зарплати, попри рішення КСУ

Кабінет міністрів зберіг обмеження зарплат для членів уряду на рівні 5 середніх зарплат, попри рішення Конституційного суду. Зарплати інших чиновників також обмежені цим рівнем.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду

"З прийняттям рішення Конституційним судом щодо заробітних плат чиновників і державних службовців Кабінет міністрів, я особисто, залишаємося під регулюванням та дією постанови No304, в якому заробітні плати прем'єр- міністра, міністрів обмежені розміром не більше 5 середніх зарплат", - сказав він.

При цьому він повідомив, що зарплати заступників міністрів та інших чиновників також підпадають під це обмеження.

"Я прошу всіх міністрів контролювати, щоб не було перекосів, щоб зарплати людей, які працюють на державу, відповідали тим рівням про які ми говорили, і які прийнятні економічної ситуації", - додав він.

Нагадаємо, у серпні суд визнав незаконним обмеження зарплат чиновників під час карантину.

RegioNews

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