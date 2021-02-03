Мінекономіки працює над оновленням експортної стратегії України

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства разом із партнерами працює над оновленням Експортної стратегії України, що має визначити основні напрямки експортної політики на найближчі роки. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Повідомляється, що на публічному обговоренні Національної економічної стратегії - 2030 на тему "Міжнародна економічна політика та торгівля, експортно-кредитне агентство" сказав заступник міністра економіки Олександр Романішин.

За його словами, основні зусилля Мінекономіки по цьому вектору зосереджуються на зміцненні взаємодії інституцій з підтримки експорту, розширенні інструментарію такої підтримки, зокрема забезпеченні доступу до фінансових ресурсів.

У міністерстві нагадали, що для створення сучасної системи підтримки експорту необхідно забезпечити повноцінну діяльність Експортно-кредитного агентства (ЕКА).

У 2020 році ми провели масштабну роботу по формуванню нормативно-правової бази діяльності Агентства. Крім того, найближчим часом готується рішення про збільшення статутного капіталу ЕКА до 2 млрд грн. Все це дозволить розпочати ефективну роботу ЕКА та збільшити обсяги українського експорту, підвищити конкурентоспроможність українських експортерів, підтримати розвиток малого та середнього підприємництва", - прокоментував Романішин.

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