Мінекономіки проведе службову перевірку щодо штрафу у понад 325 млн грн "Новій пошті"

Міністерство економіки вважає, що застосування до компанії "Нова пошта" максимальних санкцій порушує вимоги законодавства, а саме принцип пропорційності порушення і покарання, тому ця ситуація буде ретельно вивчена та проведена службова перевірка.

Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає Рубрика.

"Міністерство економіки України вважає, що застосування до ТОВ "Нова пошта" максимальних санкцій порушує вимоги Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", а саме принцип пропорційності порушення і покарання", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, міністерство засуджує такий підхід до розрахунку штрафів, оскільки він є суб'єктивним та вважає його неприпустимим.

"Зазначена ситуація буде ретельно вивчена та проведена службова перевірка. Регулюючі державні органи повинні захищати права споживачів, але штраф повинен бути пропорційним порушенню. Впевнені, що такі дії не сприятимуть розвитку приватного бізнесу в Україні та поліпшенню її інвестиційної привабливості", - наголосили у Мінекономіки.

Там також додали, що з метою усунення суб'єктивної складової при визначенні рівня штрафів за аналогічні порушення Мінекономіки вже розробило проєкт закону, який передбачає встановлення фіксованої суми таких штрафів.

"Згідно зі статтею 12 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" у разі застосування санкцій за порушення вимог законодавства, зокрема, якщо законом передбачаються мінімальні та максимальні розміри санкцій, враховується принцип пропорційності порушення і покарання", - зазначили у Мінекономіки.

Там нагадали, що за результатами перевірок, проведених на підставі звернення споживача щодо доставки "Новою поштою" у м. Харкові, а також звернення іншого споживача щодо ймовірного обрахування у відділенні No 3 ТОВ "Нова пошта" у м. Чугуєві Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області винесено постанови про накладення стягнень на ТОВ "Нова пошта" на суму 151 млн грн, що становить 10% від обсягу реалізованої продукції ТОВ "Нова пошта" за лютий 2021 року, та 174 млн грн, що становить 10% від обсягу реалізованої продукції ТОВ "Нова пошта" за березень 2021 року.

"Пункт 8 частини першої статті 23 Закону України "Про захист прав споживачів" передбачає за створення перешкод службовим особам Держпродспоживслужби у проведенні перевірки якості продукції, а також правил торговельного та інших видів обслуговування штраф у розмірі від одного до десяти відсотків вартості реалізованої продукції за попередній календарний місяць, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Таким чином, суми, накладені на ТОВ "Нова пошта", є максимальними", - підсумували у міністерстві.

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