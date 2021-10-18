Мінекономіки України пропонує Кабміну підвищити мінімальні ціни на алкоголь

Міністерство економіки України планує підвищити мінімальні оптові та роздрібні ціни на низку алкогольних напоїв. Про це йдеться у проєкті постанови Кабміну, опублікованому 18 жовтня на сайті Мінекономіки.

Зокрема, роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби (ЛГВ) пропонують підвищити на 8,3%; на віскі, ром і джин - на 8,4%; коньяк (бренді) - на 4,8-8,3%; на виноробну продукцію - на 8,2-34,2%.

"Роздрібні ціни на звичайні (неігрісті) вина, вина ігристі та газовані винні напої не змінюються", - ідеться у документі.

У проєкті постанови також ідеться, що мінімальна ціна оптової реалізації 1 л 100%-го спирту, який використовують під час розрахунків розміру податкових зобов'язань за виробництва горілки та ЛГВ, у разі підвищення цін становитиме 368,84 грн із ПДВ (у 2018 році - 321,34 грн), а його роздрібна ціна - 484,1 грн (у 2018 році - 447,02 грн).

У постанові не вказують мінімальну вартість алкоголю у залежності від його виду, але, за розрахунками "Інтерфакс-Україна", у разі ухвалення цієї постанови, роздрібна ціна 0,5 л алкогольного напою з 40%-м вмістом спирту збільшиться на 7,42 грн - із нинішніх 89,4 грн до 96,82 грн.

Пропозицію підвищити ціну у відомстві пояснили зростанням середньої собівартості виробництва 1 л 100%-го спирту за період 2018-2021 років на 14,7% - із 139,82 грн до 160,41 грн.

У міністерстві очікують, що зростання мінімальних цін на окремі види алкогольних напоїв призведе до зростання надходжень до державного та місцевого бюджетів на 300 млн грн і знизить кількість смертей, що сталися через вживання алкоголю. У Мінекономіки заявили, посилаючись на дослідження ВООЗ, що алкоголем викликана приблизно кожна п'ята смерть у 30 європейських країнах серед осіб у віці 15-19 років і приблизно кожна четверта смерть у віковій групі 20-24 років

Востаннє мінімальні ціни на алкоголь в Україні підвищували у вересні 2018 року. Після цього у 2019 році Мінекономіки пропонувало знову підняти ціни, але проєкт постанови не був ухвалений урядом.

Окрім того, у січні 2021 року Кабмін підвищив на 20 грн мінімальну роздрібну ціну на ігристі вина, вироблені в Україні, повідомляли у Мінекономіки.