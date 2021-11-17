Мінфін Марченка не веде реальної боротьби з контрабандою - ЗМІ

Міністерство фінансів України на чолі з Сергієм Марченком провалило боротьбу з контрабандою, оскільки незважаючи на санкції проти цілої низки пов'язаних із контрабандою громадян, бюджет недоотримав понад 10 млрд грн через зниження середнього податкового навантаження на імпорт, що свідчить про збільшення тіньових потоків через кордон, пише 17 листопада видання "Апостроф".

Автор статті Антон Чижов нагадав, що президент Володимир Зеленський заявив про зростання на 45 млрд грн надходжень до бюджету з моменту набуття чинності рішення РНБО про санкції. Схожу цифру - 47 млрд грн - місяцем раніше назвав секретар РНБО Олексій Данілов.

Проте конкретніші цифри, які фігурують у звітах СБУ та Держмитслужби - набагато скромніші за ці показники, зазначає журналіст. За словами голови СБУ Івана Баканова, завдяки роботі спецслужби з початку 2021 року донарахували 2 млрд грн митних платежів, а фактично сплачено - 981 млн грн. Державна митна служба заявила, що "перевиконала план" на 22,6 млрд грн за 10 місяців 2021 року. Водночас яка саме сума надійшла до бюджету внаслідок боротьби з контрабандою на митниці - незрозуміло, пише Чижов.

"Цілком імовірно, що цифру в 47 млрд грн поспішно намалювали президенту в Мінфіні. Раніше сам Марченко озвучував умовний KPI, за якого боротьбу з контрабандою можна назвати успішною - плюс 2-3 млрд грн на місяць або 24-36 млрд грн. Проте навіть ці показники схожі на сміховинні на тлі звинувачень, якими Зеленський та Данілов мотивували запровадження санкцій проти контрабандистів: втрати від контрабанди вони оцінили у 300 млрд грн, із яких 100 млрд - від неефективної роботи митниці", - ідеться у матеріалі.

Економіст Віктор Скаршевський напередодні опублікував на своїй сторінці у Facebook розрахунки, згідно з якими "перевиконання планів", яке демонструють на митниці, відбувається лише на папері та в телеефірах. За його словами, упродовж 10 місяців 2021 року обсяги імпорту зросли на 36%, а митні надходження лише на 32%. Податкове навантаження на імпорт почало падати. Це призвело до того, що після початку "боротьби" з контрабандою, з травня до жовтня 2021 року, бюджет недоотримав $491 млн або 13 млрд грн.

"Фактично це означає, що жодної реальної боротьби з контрабандою насправді не ведеться. А Мінфін, який відповідає за координацію митниці та податкової, просто вводить президента та РНБО в оману", - пише автор статті.

Журналіст зазначив, що Марченко давно намагається контролювати митницю та схеми в ній: після призначення міністром 2020 року головним митником тимчасово став Ігор Муратов, до якого Марченко приставив як заступника "свою" людину Андрія Павловського, ексзаступника директора одного з департаментів Мінфіну. Голова Виконкому реформ Михайло Саакашвілі в ефірі "Радіо НВ" заявив, що Марченко "шантажує" своєю відставкою прем'єра Дениса Шмигаля, щоб протиснути на посаду очільника митниці свою людину: ціна питання - контроль над $3-5 млрд тіньових потоків на рік. У підсумку у серпні 2020 року Павловський змінив Муратова та став в.о. голови митниці.

"Журналіст Євген Плінський, який займається темою митниці та контрабанди, одразу після призначення Павловського опублікував список кандидатур, які той подав на погодження Марченка як нових начальників місцевих митниць. Найскандальнішим зі списку стало призначення на Одеську митницю колишнього посадовця часів Януковича Дениса Пудрика, який підпадав під люстрацію", - пише Чижов.

Ексочільник митниці, а нині - міністр стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін в інтерв'ю "Бабелю" зазначив, що Мінфін не давав грошей на реальну реформу митниці, не лобіював необхідні законопроєкти, наголосив журналіст. Після звільнення Рябікіна Кабмін призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови митниці ексначальника управління розвідки адміністрації Державної прикордонної служби В'ячеслава Демченка.

"Одним із перших його викликів, очевидно, стане відбити атаки Марченка щодо нав'язування своїх людей на регіональні митниці. Адже "в обмін" на небажання "співпрацювати", новий керівник може запросто отримати від Мінфіну завищені та свідомо нездійсненні плани бюджетних надходжень. Інша справа, що в такому разі нічого буде списувати на "зменшення контрабанди", щоб звітувати перед президентом", - ідеться у статті.