Мінфін не розглядає плани без МВФ у 2021 - Марченко

Міністерство фінансів не розглядає варіантів, при яких наша держава опинилася б без підтримки Міжнародного валютного фонду. Глава відомства Сергій Марченко заявив, що ціна питання "досить велика".

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Кореспондент".

"У цьому році планів без МВФ ми не розглядаємо. Тому що ціна питання досить велика... Важливо, щоб ми залишалися в програмі. Якщо нові транші прийдуть із затримкою у місяць, це не є проблемою", - зазначив Марченко.

Глава міністерства пояснив, що позиція МВФ важлива на ринках капіталу для зовнішніх запозичень, для отримання фінансування від таких міжнародних партнерів, як Всесвітній банк і Єврокомісія.

Марченко також назвав "домашні завдання" України, які обговорюються у переговорах з фондом. Йдеться про антикорупційну інфраструктуру, проведення судової реформи, врегулювання тарифних питань на ринку газу, а також консолідацію бюджету на 2022 рік.

Він запевнив, що особливих суперечок з командою фонду немає, а є питання формулювань зобов'язань, які Україна бере на себе.

"Тут більше питання технічне - сформулювати зобов'язання. Та і які можуть бути суперечки? Наприклад, навколо ринку природного газу. Є питання, як зробити так, щоб ситуація зі створенням регуляції на цьому ринку була мінімізована", - розповів глава Мінфіну.

На початку лютого місія Міжнародного валютного фонду продовжила свою роботу в Україні. Однак додаткова інформація по роботі місії поки відсутня.

Глава Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що Україна очікує отримати 2,2 млрд доларів у вигляді трьох траншів від Міжнародного валютного фонду у 2021 році.