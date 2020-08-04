Мінфін видав перші ліцензії на виробництво спирту приватним компаніям

Міністерство фінансів України видало ліцензії на виробництво спирту приватним компаніям, повідомив в.о. директора державного підприємства (ДП) "Укрспирт" Сергій Блескун.

"Вже місяць, з 1 липня ДП "Укрспирт" більше не монополіст. Мінфін видав ліцензії на виробництво спирту іншим заводам. Це великий крок для галузі та певні зміни для "Укрспирту". Зокрема, поступово кількість наших клієнтів зменшуватиметься. Компанії будуть відмовлятись брати спирт у колишнього монополіста і купуватимуть там, де вигідніші умови. Це очікувано і це відбувається прямо зараз. Так працює відкритий ринок", - написав він на свій сторінці у Facebook у понеділок.

Блескун також зазначив, що не можна затягувати з приватизацією "Укрспирту".

"Це буде рівносильне тому, що заводи підприємства стануть непотрібні. Цей варіант подій для мене є неприпустимий. Тому ще раз наголошую на необхідності найшвидшої приватизації об'єктів (виробничих майданчиків) ДП "Укрспирт"! І тут ми на одній хвилі з професіональною та потужною командою Фонду державного майна України та Міністерства економічного розвитку та торгівлі", - зауважив він.

В.о. директора ДП "Укрспирт" зазначив, що у зв'язку з демонополізацією зараз також важливий контроль за обсягом виробництва і реалізації спирту з боку держави.

"Раніше ми зводили всі обсяги реалізації, бачили, хто скільки реалізує спирту як щодо наших, так і щодо інших заводів, щодо покупців, але зараз такої можливості у нас немає", - пояснив Блескун.