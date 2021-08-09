Мінфін: За програмою "Доступна іпотека 7%" підписано 680 кредитних договорів на 575,32 млн грн

Станом на 9 серпня поточного року, уповноваженими банками з виконання Державної програми "Доступна іпотека 7%" підписано 680 кредитних договорів на загальну суму 575,32 млн грн, при чому як на первинному (22,4%), так і вторинному (відповідно - 77,6%) ринках. Загалом до уповноважених банків надійшло 1011 заявок на участь у програмі на загальну суму 871,43 млн грн, з яких 21,4% становить первинний ринок і 78,6% - вторинний. У Програмі задіяно 23 регіони, у тому числі м.Київ.

Згідно з поданими громадянами заявками на отримання кредитів, найактивнішими регіонами у минулому тижні були:

- м.Київ (33,5%);

- Київська обл.(30,8%);

- Харківська обл.(6,3%);

- Львівська обл.(5,8%);

- Рівненська обл.(4,2%).

Приріст порівняно з даними початку минулого тижня становить:

+5% - кількості кредитів та +5% - суми кредитів;

+2% - кількості заявок та +3% - суми заявок.

15 уповноважених банків, які долучилися до держпрограми, продовжують удосконалювати власні процедури відповідно до умов програми, розробляють інформаційні матеріали для потенційних позичальників, проводять навчання персоналу тощо.

Звертаємо увагу потенційних позичальників, що саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.

Запуск "Доступної іпотеки 7%" відбувся 1 березня на виконання ініціативи Президента України Володимира Зеленського.

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