Мінфін залучив понад 19 млрд грн

Мінфін запропонував інвесторам гривневі ОВДП з терміном обігу три і шість місяців

12 травня Міністерство фінансів провело аукціони з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) і залучило до державного бюджету 19,39 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Середньозважена ставка прибутковості по тримісячних ОВДП склала 11,26%, а шестимісячних - 11,28%.

Минулого тижня Мінфін розмістив тримісячні гривневі ОВДП на 10 млрд грн зі ставкою 11,26%.

28 квітня інвесторам запропонували гривневі і доларові ОВДП зі ставкою 11,24%. Тоді до держбюджету залучили 9,8 млрд грн.

До цього планові аукціони неодноразово скасовувалися Мінфіном через нестабільну ситуацію на ринках.