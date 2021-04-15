Мінцифри: Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону про Дія City

Абсолютно прозорий правовий режим для ІТ індустрії - законопроект про Дія City прийнято в першому читанні. IT-сектор - це глобальний драйвер економіки у світі.

Тому Мінцифри працює над створенням найкращих умов для ефективного розвитку IT-галузі в Україні.

Сьогодні Парламент України ухвалив у першому читанні доопрацьований законопроект N4303. Він закладає основи для запровадження в країні спеціального правового режиму для ІТ-галузі - Дія City.

За відповідне рішення проголосували 227 народних депутатів. Дія City - це перш за все абсолютно прозорий правовий режим.

Законопроект визначає організаційні та правові основи функціонування Дія City. Проект відкриває нові можливості для розвитку продуктових ІТ-компаній та стартапів в Україні. Головна мета Дія City - стимулювати розвиток України як цифрової держави.

Завдяки проекту ІТ-індустрія досягне 10% у ВВП країни - зараз частка становить близько 3,7-4,2%. Крім того, доходи IT-галузі в Україні за 5 років можуть значно збільшитись - з $6 млрд до $16,5 млрд.

А кількість робочих місць у галузі зросте до 450 тисяч до 2025 року. Участь у спеціальному режимі буде добровільною.

Кожен учасник ринку матиме свободу вибору - режим Дія City чи звичайні умови праці. Вплив держави на резидентів Дія City зведений до мінімуму, також визначені чіткі критерії вступу.

Його резидентами можуть стати лише юридичні особи, зареєстровані за українським законодавством. Що передбачає законопроект: свобода діяльності (всі резиденти мають право самостійно здійснювати господарську діяльність, а також обирати форми її організації та форми співпраці з третіми особами); невтручання держави; презумпція правомірності діяльності резидентів; стабільність - режим запроваджується мінімум на 15 років; формальний характер процедури набуття статусу резидента. Документ передбачає запровадження нової форми співпраці між компаніями та фахівцями - гіг- контракти, а також додаткові механізми захисту прав на інтелектуальну власність та інвестицій. Проект закону N4303 розроблявся в тісній співпраці з представниками індустрії.

Більшість побажань галузі у документі було враховано. А під час підготовки законопроекту до другого читання додатково внесуть певні зміни - буде вилучена норма щодо договорів про непереманювання, оскільки вона не знайшла підтримки в галузі. Дія City - це не лише законопроект N4303.

В парламенті 14 квітня зареєстрували законопроект N5376, який визначає податкові умови спецрежиму.

Як і обіцяли автори концепції Дія City, ці два документи проходять процедури розгляду парламентом максимально синхронно.

Fin.org.ua

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